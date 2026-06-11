《駐京專電》四部委約談中交建集團和中國電建集團，督促遏制重特大災害事故

國務院安委會辦公室、住建部、交通運輸部、國務院國資委聯合約談中國交通建設集團有限公司、中國電力建設集團有限公司董事長及其有關下屬二級公司主要負責人，進一步壓實企業安全生產主體責任，督促採取切實有力措施，堅決防範遏制重特大災害事故發生。



*企業對勘察設計等基礎性工作不重視，弄虛作假*



約談指出，廣東梅大高速茶陽路段「5．1」塌方災害、四川阿壩馬爾康「11．11」紅旗大橋垮塌災害發生後，經調查評估，發現有關企業對勘察設計等基礎性工作不重視，偷工減料、弄虛作假，勘察設計轉包、違法分包、以包代管、包而不管，安全責任制度懸空、安全制度和現場管理「兩張皮」，以及同類事故隱患屢查屢犯等問題，教訓極其慘痛。



*重拳整治偷工減料問題，要嚴格分包管理*



約談強調，中國交通建設集團有限公司、中國電力建設集團有限公司要深刻吸取災害事故教訓，切實提高政治站位，真正把安全生產擺在首要位置；要落實事故調查「兩個閉環」要求，堅持問題導向，重拳整治弄虛作假、偷工減料問題；要嚴格分包管理，徹底解決「以包代管、包而不管」問題；要深入開展隱患排查治理，全面提升風險管控水平。今年汛期極端天氣多發，要高度警惕，以更強的決心、更大的力度和更實的舉措抓好安全生產工作。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》