《駐京專電》網信辦：持續提升網絡生態治理能力水平，把好重要流量入口關

中央網信辦10日在京召開全國網絡生態治理工作會議。會議強調，要明確目標任務、聚焦工作重點，持續提升網絡生態治理能力水平。在強化標本兼治上下功夫，提升專項行動質效，完善長效治理機制，抓好制度措施落實。



*提升帳號管理效能，強化平台運營管理*



會議稱，在強化基礎管理上下功夫，把好互聯網入口關，把好重要流量入口關，把好新業態新應用入口關。在強化平台履責上下功夫，加強平台規則治理，提升帳號管理效能，強化平台運營管理，規範和管理未成年人使用網絡。在強化技術賦能上下功夫，興利除弊發展新興技術，與時俱進豐富技術手段，前瞻布局推動技術向善。



會上，北京、上海、福建、陝西黨委網信辦主要負責人和抖音、小紅書、微博(09898)等平台負責人作交流發言。會議要求，各級網信部門、各網站平台要強化責任擔當、積極主動作為，切實抓好網絡生態治理各項任務落實。要強化政治引領，深化協同聯動，堅持真抓實幹，積極創新突破，著力提升治理的前瞻性、精準性、系統性、協同性，推動網絡生態治理取得新成效、網絡強國建設開創新局面。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》