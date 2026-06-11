  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

11/06/2026 08:45

《駐京專電》網信辦：持續提升網絡生態治理能力水平，把好重要流量入口關

　　中央網信辦10日在京召開全國網絡生態治理工作會議。會議強調，要明確目標任務、聚焦工作重點，持續提升網絡生態治理能力水平。在強化標本兼治上下功夫，提升專項行動質效，完善長效治理機制，抓好制度措施落實。

*提升帳號管理效能，強化平台運營管理*

　　會議稱，在強化基礎管理上下功夫，把好互聯網入口關，把好重要流量入口關，把好新業態新應用入口關。在強化平台履責上下功夫，加強平台規則治理，提升帳號管理效能，強化平台運營管理，規範和管理未成年人使用網絡。在強化技術賦能上下功夫，興利除弊發展新興技術，與時俱進豐富技術手段，前瞻布局推動技術向善。

　　會上，北京、上海、福建、陝西黨委網信辦主要負責人和抖音、小紅書、微博(09898)等平台負責人作交流發言。會議要求，各級網信部門、各網站平台要強化責任擔當、積極主動作為，切實抓好網絡生態治理各項任務落實。要強化政治引領，深化協同聯動，堅持真抓實幹，積極創新突破，著力提升治理的前瞻性、精準性、系統性、協同性，推動網絡生態治理取得新成效、網絡強國建設開創新局面。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第104天，美伊連夜互轟，臨時停火名存...

11/06/2026 09:12

中東戰火

中東戰火和高加索連成一線？阿塞拜疆是關鍵

10/06/2026 18:49

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區