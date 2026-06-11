《中國房產》企業購房置業有望登記、報稅、融資一窗辦理

自然資源部等多部門推出改革舉措，聚焦企業購置不動產轉移登記全流程，今後企業購房置業有望登記、報稅、融資一窗辦理。



*推動企業購置不動產轉移登記「一件事」「同市同標」*



根據自然資源部會同公安部、稅務總局、市場監管總局、金融監管總局印發的關於做好企業購置不動產轉移登記「高效辦成一件事」的通知，企業購置不動產將加強登記服務集成，加快向「一窗辦理、集成服務」升級，根據業務需要設立企業專窗，集中辦理涉企業務；推動企業購置不動產轉移登記「一件事」「同市同標」，逐步實現「同省同標」；深化登記稅務協同，原則上1個工作日內完成登記；強化登記金融協同，打通融資「快車道」，企業在網點可一站式完成登記事項申請。



自然資源部自然資源確權登記局局長胡善順表示，此次改革將自然資源、公安、稅務、市場監管、金融監管等多部門涉及事項整合為「一件事」，目標是強化產權保護，優化營商環境，穩定市場預期；降低制度性交易成本，推進存量時代要素市場化配置；提升政府行政效能，服務國家治理體系和治理能力現代化。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》