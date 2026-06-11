《中國房產》中指院：首5月全國法拍市場成交8.4萬套，同比增27%

中指研究院10日發布報告顯示，1月至5月全國法拍市場成交整體回升。全國355城累計掛拍房源39.5萬套，同比上漲19.6%，成交8.4萬套，同比增長26.6%。住宅為交易主力，成交佔比過半，各能級城市價格、流動性梯度明顯。



北京作為重點監測城市，新增上拍房源同比大增，住宅清倉率表現突出，各轄區成交分化，通州、東城等區域去化能力領先。從拍賣階段來看，二拍成交佔比最高，房源隨拍賣輪次增加折價幅度擴大。5月全國及北京市場供應、成交環比均有所上漲，市場活躍度持續提升。



*北京首5月法拍市場供應新增同比增45%，交易同比減8.6%*



重點監測省市，北京2026年1-5月法拍市場供應新增上拍拍品2836套，同比增長45.3%，交易截止拍品掛拍各類房源3605套，同比減少8.6%；成交拍品約1259套，拍品清倉率34.9%，總成交金額約63.2億元人民幣。各物業類型中，法拍住宅房源交易截止拍品掛拍1785套，成交979套，清倉率54.9%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》