《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2599.32
|生益科技
|(600183)
|2410.10
|中天科技
|(600522)
|2215.38
|亨通光電
|(600487)
|2056.09
|海光信息
|(688041)
|2052.70
|中微公司
|(688012)
|1950.53
|紫金礦業
|(601899)
|1882.20
|源杰科技
|(688498)
|1805.31
|瀾起科技
|(688008)
|1697.26
|拓荊科技
|(688072)
|1639.84
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5502.24
|寧德時代
|(300750)
|3564.79
|新易盛
|(300502)
|3446.83
|東山精密
|(002384)
|2065.50
|北方華創
|(002371)
|1996.06
|京東方A
|(000725)
|1977.99
|天孚通信
|(300394)
|1943.17
|美的集團
|(000333)
|1854.55
|立訊精密
|(002475)
|1668.53
|陽光電源
|(300274)
|1493.15
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇