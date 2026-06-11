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AH股新聞

11/06/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2599.32
生益科技(600183)2410.10
中天科技(600522)2215.38
亨通光電(600487)2056.09
海光信息(688041)2052.70
中微公司(688012)1950.53
紫金礦業(601899)1882.20
源杰科技(688498)1805.31
瀾起科技(688008)1697.26
拓荊科技(688072)1639.84
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5502.24
寧德時代(300750)3564.79
新易盛(300502)3446.83
東山精密(002384)2065.50
北方華創(002371)1996.06
京東方A(000725)1977.99
天孚通信(300394)1943.17
美的集團(000333)1854.55
立訊精密(002475)1668.53
陽光電源(300274)1493.15

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》

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