《神州頭條》財經報章頭版摘要：發改委稱研究儲備一批針對性強的政策工具

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



5月份CPI總體平穩，PPI繼續上漲

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國家統計局6月10日發布數據顯示，5月份，全國居民消費價格指數(CPI)環比下降0.1%，同比上漲1.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.1%。全國工業生產者出廠價格指數(PPI)環比上漲0.5%，同比上漲3.9%。



工信部出台實施意見推動人工智能與信息通訊融合創新發展

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6月10日，工信部發布《「人工智能+信息通訊」創新發展實施意見（2026-2028年）》，推動人工智能與信息通訊融合創新發展。意見提出，到2028年，人工智能與信息通訊初步構建融合互促的創新發展格局。



守護蔚藍，向海圖強--習近平關於推動海洋經濟高質量發展重要論述

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6月8日是世界海洋日，今年中國主題是「守護蔚藍，向海圖強」。黨的十八大以來，習近平總書記始終把海洋事業擺在黨和國家事業發展全局的重要位置，強調發展海洋經濟、建設海洋強國，提高海洋開發能力，讓海洋經濟成為新的增長點。





《上海證券報》



算力需求增長帶動多行業價格上漲，5月PPI同比漲幅創近年來新高

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國家統計局6月10日公布的數據顯示，5月，CPI同比上漲1.2%，漲幅與4月相同；環比下降0.1%。PPI同比漲幅擴大至3.9%，創近年來新高；環比上漲0.5%。



發改委：研究儲備一批針對性、操作性強的政策工具

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國家發展改革委主任鄭柵潔6月10日主持召開經濟形勢專家座談會時表示，抓緊研究儲備一批針對性、操作性強的政策工具，根據需要及時出台實施，不斷鞏固經濟持續穩中向好的基礎。



前5個月個人所得稅收入同比增長12%，資本市場貢獻度近五成

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稅務總局6月10日發布的稅收數據顯示，今年前5個月，個人所得稅收入7643.9億元(人民幣．下同)，同比增長12%。國家稅務總局稅收科學研究所所長黃立新表示，個人所得稅收入增長較快主要有三個原因：資本市場活躍帶動相關所得項目高速增長；部分行業繳稅增長較快；稅務機關持續加強高收入人員納稅引導規範帶來增收。





《證券時報》



5月CPI總體平穩，PPI漲幅創46個月新高

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6月10日，國家統計局發布數據顯示，5月份，全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲1.2%，環比下降0.1%。受國內部分行業需求增加以及國際大宗商品價格波動傳導等因素影響，工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲3.9%，漲幅創46個月新高，環比上漲0.5%。



升值無礙出口，人民幣匯率寫出「新劇本」

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全球人工智能投資熱潮與產業競爭力提升，正驅動中國外貿持續超預期增長。截至5月，中國月度進出口總值已連續3個月超過4萬億元，其中，5月出口增速保持雙位數高增。芯片等AI相關電子產品漲價，疊加對美出口反彈，成為出口增長的主要拉動因素。市場普遍預期6月出口將延續良好增勢。



擬IPO企業何以成為「軟柿子」

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從啟動IPO到最終敲鐘，企業的上市之路關卡重重，稍有不慎就可能折戟。基於此，一些逐利之徒從中嗅到了「商機」，通過在自媒體平台放不實信息、寫負面報道，以此為籌碼向擬IPO企業索要「合作費」--說是監督，實則敲詐，儼然成了一條黑產鏈。

《經濟通通訊社11日專訊》