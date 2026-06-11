《鍾之日記》港股七連挫，險守兩萬四

6月11日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美伊衝突連續兩天升級，雙方再度爆發空襲交火。消息衝擊下，美股主要指數周三（10日）全面下挫，港股連挫六日後，今早仍未止跌，再低開27點。618購物節臨近、監管發力，阿里(09988)旗下淘寶（天貓）、京東(09618)等被約談，電商平台股下滑，恒指跌幅擴大，曾失守兩萬四關口。恒指全日跌158點或0.65%，報24249，連續第七日下跌，主板成交近2886億元。



*滬綜指連跌兩日，金屬、半導體走高*



中東衝突升級，A股亦跟隨亞洲市場走弱。滬綜指連續兩日收低，今日跌0.16%報3987.01點，深成指軟0.68%，創業板指跌1.13%。兩市成交額連縮四日，今日跌至2.55萬億元人民幣，約一個半月低，較上個交易日少672億元人民幣或2.6%。



金屬股全日走強，板塊指數升超2%，其中翔鷺鎢業(深:002842)等鎢概念漲幅領先；半導體產業鏈亦見反彈。《路透》報道，中國對磷化銦（銦與磷組成的化合物半導體材料）出口許可的管制，正成為全球AI數據中心建設的新瓶頸。由於磷化銦是高速光學芯片不可或缺的核心材料，且在利用光通訊的光子學新技術中完全無法被取代，使得這項管制成為北京的強力貿易武器。



另影視院線板塊下挫，橫店影視(滬:603103)跌停；AI營銷、AIGC概念等跌幅居前；昨日上漲的旅遊、食品及餐飲等消費股陷入回調。



*五大電商被約談，阿里挫逾5%最傷*



據《央視新聞》報道，北京市市場監督今日約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書5家電商平台，通報平台「內捲式」競爭綜合整治發現的第二批典型問題，包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規範、商品經營者信息未公示等問題，並提出整改要求，旨在防範化解「618」期間網絡集中促銷可能引發的內捲風險，切實維護消費者合法權益與公平有序的網絡市場環境。



這些典型問題中，主要涉及平台廣泛宣傳618大促「百億補貼」，卻沒有明確說明實際投入的補貼金額、補貼期限、平台與商家的出資比例等，其中淘寶（天貓）還被指「多次拒絕提供本次618活動期間投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例」。



另外，廣東省市場監管局6月9日舉辦網絡餐飲平台自律公約和協同共治協議簽署活動，美團(03690)、淘寶閃購、京東外賣在有關負責人見證下，共同簽署了《廣東省網絡餐飲行業高質量發展與食品安全自律公約》。公約圍繞平台主體責任、入網餐飲商戶管理、配送人員關懷、社會共治等方面作出明確約定，並首次提出建立跨平台「黑名單」共享機制，對嚴重違法商戶實施跨平台聯合約束，實現「一處違法、全網受限」。



同時，廣東省市場監管局與網絡餐飲平台共同簽訂《網絡餐飲食品安全協同共治協議》，協議明確了落實主體責任、嚴把准入關口、建立處置聯動機制、規範信息標識等八項政企聯動機制，共同維護公平有序的市場競爭環境，規範行業經營行為。



三大外賣平台股價走弱，美團收跌1.1%，報78.1元；京東集團(09618)挫2.9%，收報108.9元；阿里巴巴(09988)更傷，跌近5.4%，報107.4元，為表現最差藍籌。



*泡泡瑪特續升3%，非Labubu產品收入在美佔五成*



泡泡瑪特國際集團(09992)首席營運官司德近日接受《彭博》訪問時，首次披露了泡泡瑪特海外最大市場的細分數據：公司非Labubu產品去年佔美國總收入約50%，在日本、南韓和東南亞等市場，非Labubu產品的銷售額已佔多數。



司德指，去年Labubu爆紅令市場過度聚焦，但其他IP同樣錄得強勁增長，獲得了大量用戶和粉絲，只是被Labubu的光芒掩蓋。例如Twinkle Twinkle星星人系列已成為亞洲增長最快的IP之一。



公開資料顯示，星星人是泡泡瑪特2024年簽約推出的潮玩IP，由插畫家大欣創作，核心概念為「沒有黑暗，星星無法閃耀」。得物平台數據顯示，該系列隱藏款「晚安星星人」市場最高成交價達619元人民幣，較原價溢價6.8倍；而另一隱藏款「小熊餅乾」最高成交價更達929元人民幣，溢價高達14.7倍。



司德還透露，公司計劃今年將在美國的門店增至逾100間，第四季將在紐約時代廣場及第五大道開設旗艦店；海外員工目前佔總數20%至30%，預期數年後將過半。他強調，泡泡瑪特目標成為全球集團，並用數年時間在海外複製中國內地十年來的成功。



泡泡瑪特今日收升3%，報178.3元，為表現次佳藍籌，股價已連升兩日。



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