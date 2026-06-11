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AH股新聞

11/06/2026 10:59

阿里釘釘換帥，「技術極客」陳宇森接任成最年輕事業部CEO，團隊此前被指惡性內捲

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 阿里巴巴宣布釘釘CEO陳航卸任，陳宇森接任
▷ 陳宇森1992年生，曾創辦長亭科技被阿里雲收購
▷ 前員工及副總裁指釘釘團隊存在惡性內捲現象

　　阿里巴巴(09988)今日宣布釘釘管理層調整：陳航卸任釘釘CEO，1992年出生的技術極客陳宇森接棒，成為阿里巴巴最年輕的事業部CEO。

　　公開信息顯示，陳宇森生於1992年，是年少成名的技術極客，也是技術型連續創業者，入選福布斯亞洲「30 Under 30」榜單。他曾在國內外頂級計算機賽事中屢獲冠軍，22歲時創辦的網絡安全公司長亭科技被阿里雲收購。作為一名兼具技術實力與商業判斷力的年輕管理者，他於2025年在阿里雲內部創業，帶領研發了AI Agent產品MuleRun。

*前員工及前副總裁發長文，指釘釘團隊惡性內捲*

　　近日釘釘前產品經理在阿里內網發布的一篇7.5萬字離職長文《置身釘內》，隨即迅速擴散出圈。文中描摹出團隊一味向上迎合、惡性內捲蔓延、決策被領導個人意志左右、無意義加班等現象。該長文流出四天後，今年5月剛離職的釘釘副總裁馬銳拉寫下《置身釘外》一文作回應，直言十分理解文中提及的高壓工作狀態，以及努力卻難有成果、頻繁匯報、反覆迭代卻始終不見起色的惡性循環。

　　針對此次事件引發的廣泛討論，阿里巴巴合夥人委員會10日在公司內網發布帖文《有情有義有成長，才是阿里文化》，對近日釘釘離職員工長文《置身釘內》引發的討論，以嚴厲措辭批評了釘釘團隊的管理方式，直接指出這「不是阿里文化該有的樣子」。緊接著，阿里集團宣布對釘釘管理層進行調整。
《經濟通通訊社11日專訊》

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