《中國監管》公安部就無人機違法處罰徵意見：未實名登記飛行擬最高罰2萬元

為規範無人駕駛航空器飛行及有關活動，中國公安部起草《公安機關依法處置涉無人駕駛航空器違法行為行政處罰裁量基準（徵求意見稿）》，並於今日起向社會公開徵求意見。



意見稿提出，對於未經實名登記實施飛行活動的，由公安機關責令改正，可以處200元（人民幣．下同）以下的罰款；情節嚴重的，處2000元以上2萬元以下的罰款。對於無民事行為能力人、限制民事行為能力人違反條例規定操控民用無人駕駛航空器飛行的，由公安機關對其監護人處500元以上5000元以下的罰款；情節嚴重的，沒收實施違規飛行的無人駕駛航空器。



對於未經批准操控微型、輕型、小型民用無人駕駛航空器在管制空域內飛行，或者操控模型航空器在空中交通管理機構劃定的空域外飛行的，由公安機關責令停止飛行，可以處500元以下的罰款；情節嚴重的，沒收實施違規飛行的無人駕駛航空器，並處1000元以上1萬元以下的罰款。



同時，對於違反有關法律法規關於飛行空域管理規定，飛行民用無人駕駛航空器、航空運動器材，或者升放無人駕駛自由氣球、繫留氣球等升空物體，情節較重的，處五日以上十日以下拘留。非法擁有、使用無人駕駛航空器反制設備的，由無線電管理機構、公安機關按照職責分工予以沒收，可以處5萬元以下的罰款；情節嚴重的，處5萬元以上20萬元以下的罰款。

《經濟通通訊社11日專訊》