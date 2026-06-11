《中國房產》融創孫宏斌：一線城市樓市現修復跡象，料行業轉向基金化運營REITs模式

據內媒報道，融創中國(01918)近期召開股東大會，管理層在會上披露了公司現階段核心經營戰略。不同於房企常規的年度業績規劃，融創中國本次未公布2026年度銷售、利潤量化考核目標，而是明確現階段經營核心為全面推進存量資產盤活，通過搭建系統化項目盤活體系，統籌債務化解、產品迭代、全域經營管理等重點工作，穩步推動企業常態化經營修復。



對於當前房地產市場走勢，融創中國董事長孫宏斌持審慎樂觀態度。他表示，當前樓市低迷的核心癥結在於市場購房信心缺失，但已經明顯能看到一線城市房地產市場出現修復跡象。



孫宏斌預期，房地產行業商業模式將迎來結構性變革，傳統開發模式逐步迭代，未來開發物業將轉向基金化運營模式，持有型優質物業將依托基礎設施REITs（不動產投資信托）實現資產證券化盤活。他指出，融創也將持續跟蹤REITs市場政策與行業動態，布局長效轉型路徑。



針對是否會考慮出售文旅資產以回籠資金，孫宏斌明確表示沒有相關打算。管理層認為，短期拋售長期存量優質資產，僅能階段性對沖局部項目債務壓力，無法實質性改善企業現金流結構，更難以破解企業長期發展的核心難題。

《經濟通通訊社11日專訊》