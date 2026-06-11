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AH股新聞

11/06/2026 14:10

【大國博弈】路透：中國管制磷化銦出口，全球AI數據中心建設恐受影響

　　據《路透》報道，光學元件製造商Coherent在5月初的財報電話會上對磷化銦(InP)供應短缺發出警告，不到一周後，公司首席執行官Jim Anderson便隨同美國商界代表團，搭乘專機陪同美國總統特朗普出訪中國。

　　知情人士表示，Anderson訪華的部分目的是交涉中國InP出口許可證審批的延誤問題。InP對於製造人工智能數據中心所需的高速光芯片至關重要。據悉，Coherent已獲得英偉達重金投資。

　　報道稱，中美元首舉行峰會之前，兩國貿易談判代表在首爾舉行會談，首爾會談中也討論了InP議題。美國急於解決中國InP出口管制問題，凸顯出InP已成為中國的強力貿易武器，專家和高管表示，這可能會擾亂全球AI數據中心的部署。

*磷化銦是AI數據中心光子學技術的關鍵材料*

　　光通訊是數據中心開發商正在採用的新技術，而InP是光通訊的核心材料，且目前尚無替代品。隨著AI工作負載呈指數級增長，InP的需求量激增。中國2025年2月起對InP實施出口限制，凸顯出北京準備將成效卓然的稀土出口管控進一步擴大。

　　美國地質調查局數據顯示，中國是全球最大的銦生產國，2024年產量佔全球總產量的70%。

　　中國商務部未回應《路透》的置評請求。
《經濟通通訊社11日專訊》

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