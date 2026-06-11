【車企血戰】長春：一汽或面臨央企戰略重組壓力，支持一汽與華為等深化戰略合作

吉林長春市工業和信息化局發布《長春市汽車產業發展「十五五」規劃（徵求意見稿）》公開徵集意見。其中指出，市場「內捲」仍將延續，行業競爭加速企業優勝劣汰，預計2030年國內整車企業集團數量將由71家縮減至15家左右。在市場「內捲」和國家對汽車產業邁入「強監管」的背景下，近年來該市一汽產銷出現下滑，未來或將面臨央企戰略重組的壓力。



意見稿提出，全力支持整車企業轉型升級，打造世界級整車企業集團。全力支持中國一汽整合全球創新資源，深化與零跑、華為、大疆等企業在新能源汽車、智能網聯等領域的戰略技術合作，重點推動全固態電池、「紅旗1號」多域融合芯片、司南智駕大模型、靈犀座艙大模型等關鍵技術的產業化應用與迭代升級。支持中國一汽與華為、百度(09888)、科大訊飛(深:002230)等頭部科技企業及互聯網平台深化戰略合作，共建聯合創新實驗室，重點攻關端雲一體智能架構、L3級以上自動駕駛、多模態交互等關鍵技術，打造具有全國影響力的智能網聯汽車創新策源地。

《經濟通通訊社11日專訊》