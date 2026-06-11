《中國要聞》極兔速遞被國家郵政局立案調查：今年發生多宗生產安全事故、場所內發現隱患

據國家郵政局消息，今年以來，使用「極兔速遞」商標、字號、快遞運單經營快遞業務的企業多發生產安全事故，場所內多次被檢查發現生產安全事故隱患。極兔速遞有限公司對極兔速遞相關企業安全生產管理缺位，未按規定實行安全保障統一管理，國家郵政局依法對極兔速遞有限公司進行立案調查。
《經濟通通訊社11日專訊》
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11/06/2026 11:50
據國家郵政局消息，今年以來，使用「極兔速遞」商標、字號、快遞運單經營快遞業務的企業多發生產安全事故，場所內多次被檢查發現生產安全事故隱患。極兔速遞有限公司對極兔速遞相關企業安全生產管理缺位，未按規定實行安全保障統一管理，國家郵政局依法對極兔速遞有限公司進行立案調查。
《經濟通通訊社11日專訊》
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