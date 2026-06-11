《中國要聞》極兔速遞回應被立案調查：全面整改，已成立專項工作組

國家郵政局今日宣布依法對極兔速遞有限公司立案調查。對此，極兔速遞官方發布回應公告稱，極兔速遞中國區高度重視，誠懇接受，堅決服從、全力配合主管部門依法依規開展的各項調查工作。



公告顯示，極兔中國已第一時間成立專項工作組，由安全負責人牽頭，開展安全生產隱患排查整治工作，並承諾堅決做到：一是壓實統一管理責任，進一步健全完善對各相關企業、加盟網點的統一安全管理制度與管控標准，明確中國區總部、代理區、轉運中心、網點的四級安全責任鏈條。



二是聚焦關鍵環節閉環整改，全面核查分揀裝卸、車輛通行、設備運維、人員作業等關鍵環節風險點，建檔立帳、限期整改、閉環管理；三是持續加強一線人員安全保障，加強開展安全生產教育與崗位安全培訓，增配現場安全員、防護設施與應急物資，切實提升一線人員安全意識與自救互救能力，堅決守牢安全底線。



據國家郵政局消息，今年以來，使用「極兔速遞」商標、字號、快遞運單經營快遞業務的企業多發生產安全事故，場所內多次被檢查發現生產安全事故隱患。極兔速遞有限公司對極兔速遞相關企業安全生產管理缺位，未按規定實行安全保障統一管理，國家郵政局依法對極兔速遞有限公司進行立案調查。

《經濟通通訊社11日專訊》