【ＡＩ】追覓據報即將推出「沒有APP的AI手機」，定價5000元人民幣以上

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據《界面新聞》報道，追覓生態品牌Eclix團隊已與國內頭部大模型廠商達成深度合作，預計將於2026年9月發布第一代AI手機，雙十一前上市。該產品將沒有傳統App入口，主界面以AI作為主要交互入口，大部分的操作通過語音完成；定位高端，擬定價5000元人民幣以上。目前核心團隊研發已接近完成，即將進入整機測試階段。



Eclix手機團隊由前金立集團副總裁俞雷組建，俞雷於2026年3月正式入職追覓旗下MOVA，任手機和AI硬件業務負責人。俞雷是手機行業資深從業者，2015年加入金立集團任全球副總裁，分管市場營銷和渠道銷售業務，期間主導了品牌轉型。值得注意的是，俞雷此前還創立過一個智能手機品牌，主攻海外市場。



報道指，從俞雷處獲悉，Eclix的手機項目在內部稱為Project Quasar(星芒計劃)，將以AI Agent為原生系統內核，採取軟硬件OS一體、全棧自研路線實現自然語言+多模態交互+意圖預測驅動的全新交互方式，區別於當前市場上AI模擬點擊App和手機+AI助手的方案，無需模擬操作即可完成任務流轉。



*第一代產品出貨量下限5萬台，銷售端訂單已破10萬*



目前Eclix AI手機已與頭部大模型公司合作，正在完成從語音指令到原子化服務調用的全流程開發與測試，具體功能會優先覆蓋高頻吃喝玩樂場景。其第一代產品將主動控制出貨量在5萬-10萬台，於京東進行線上首發，目標用戶為偏極客的先鋒數碼愛好者。俞雷表示：「我們不追求首代產品的大規模出貨，希望通過小批量交付打磨產品，為後續迭代打好基礎。」同時他透露，得益於追覓現有渠道優勢，銷售端目前收到的訂單已突破10萬台。



Eclix後續將作為追覓生態品牌存在，不再隸屬MOVA，團隊約60人。核心成員大多具備AI或操作系統背景，預計2026年底，團隊規模將達到300人左右。Eclix團隊由追覓提供生態孵化，同時對外開放融資，AI手機項目目前正與多家投資方接觸。

《經濟通通訊社11日專訊》