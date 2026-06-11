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AH股新聞

11/06/2026 16:04

《中國要聞》寧德時代生態企業「峰飛航空」V2000CG獲頒全球首張eVTOL境外適航證

　　寧德時代生態企業--峰飛航空科技今日宣布，其自主研發的V2000CG凱瑞鷗近日正式獲得印度尼西亞民航局(DGCA)頒發的型號認可證(VTC)，成為全球首款獲得海外型號認可的eVTOL機型。此次獲頒的VTC被業界稱為全球首張eVTOL「國際簽證」，表明V2000CG的設計同時符合原產國中國的適航標準與進口國印尼的適航要求。

　　根據公開資料，V2000CG已於2024年3月獲中國民航局頒發的型號合格證，2025年7月向印尼民航局提交適航認可申請，歷經多輪技術研討、資料審核及現場審查後，於2026年6月3日正式獲批。

　　據介紹，印尼作為世界最大群島國家，擁有超過1.7萬個島嶼，港口基礎設施相對有限。V2000CG最大起飛重量2000公斤、巡航速度200公里/小時、續航里程200公里，依托複合翼構型實現純電驅動與垂直起降，可滿足生鮮、藥品等跨島運輸需求。

　　峰飛航空相關負責人表示，此次取證是中國低空經濟方案賦能「一帶一路」沿線國家的重要標桿。未來公司將攜手寧德時代持續輸出中國低空智造技術，助力更多國家和地區解鎖低空經濟新可能。
《經濟通通訊社11日專訊》

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