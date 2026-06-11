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AH股新聞

11/06/2026 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開0.34%，發改委籲研究儲備針對性政策工具

　　滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.34%，報3979.71點，深成指低開0.43%，創業板指低開0.4%。美軍連續第二天打擊伊朗境內目標，據報伊朗宣布霍爾木茲海峽對所有類型船隻關閉，石油股盤初拉升。

　　國家發改委主任鄭柵潔表示，要抓緊研究儲備一批針對性、操作性強的政策工具，根據需要及時出台實施，不斷鞏固經濟持續穩中向好的基礎。他說，「面對更趨複雜嚴峻的國際環境，我們以自身發展的確定性有效應對外部環境的不確定性，中國經濟進一步彰顯出強大的韌性和活力」。他指出，將全面實施「人工智能+」行動，同時推進全國統一大市場建設，要加強水網、新型電網、算力網、新一代通訊網等規劃建設，實施好消費品「以舊換新」政策。

　　另外，國務院安委會辦公室、住建部、交通運輸部、國務院國資委聯合約談中國交通建設集團有限公司、中國電力建設集團有限公司董事長及其有關下屬二級公司主要負責人，進一步壓實企業安全生產主體責任，督促採取切實有力措施，堅決防範遏制重特大災害事故發生。

　　人民銀行今日進行1885億元人民幣7天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即今日淨投放1885億元人民幣。
《經濟通通訊社11日專訊》

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