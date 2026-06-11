《Ａ股行情》滬綜指收跌0.16%連跌兩日，金屬、半導體板塊走高

中東衝突升級，A股亦跟隨亞洲市場走弱。滬綜指連續兩日收低，今日跌0.16%報3987.01點，深成指軟0.68%，創業板指跌1.13%。兩市成交額連縮四日，今日跌至2.55萬億元（人民幣．下同），約一個半月低，較上個交易日少672億元或2.6%。
金屬股全日走強，板塊指數升超2%，其中翔鷺鎢業(深:002842)等鎢概念漲幅領先；此外，半導體產業鏈亦見反彈。《路透》報道，中國對磷化銦(銦與磷組成的化合物半導體材料)出口許可的管制，正成為全球AI數據中心建設的新瓶頸。由於磷化銦是高速光學芯片不可或缺的核心材料，且在利用光通訊的光子學新技術中完全無法被取代，使得這項管制成為北京的強力貿易武器。
另外，影視院線板塊下挫，橫店影視(滬:603103)、北京文化(深:000802)跌停；AI應用、AIGC概念等跌幅居前，天娛數科(深:002354)及視覺中國(深:000681)跌停；昨日上漲的旅遊、食品及餐飲等消費股陷入回調。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4722.41
|-0.55
|上證指數
|3987.01
|-0.16
|11855.50
|深證成指
|14851.98
|-0.68
|13664.70
|創業板指
|3811.25
|-1.13
|科創50
|1662.44
|+0.62
|B股指數
|262.88
|-1.64
|1.38
|深證B指
|1121.69
|-0.18
|0.71
《經濟通通訊社11日專訊》
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