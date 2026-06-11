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AH股新聞

11/06/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.16%連跌兩日，金屬、半導體板塊走高

　　中東衝突升級，A股亦跟隨亞洲市場走弱。滬綜指連續兩日收低，今日跌0.16%報3987.01點，深成指軟0.68%，創業板指跌1.13%。兩市成交額連縮四日，今日跌至2.55萬億元（人民幣．下同），約一個半月低，較上個交易日少672億元或2.6%。

　　金屬股全日走強，板塊指數升超2%，其中翔鷺鎢業(深:002842)等鎢概念漲幅領先；此外，半導體產業鏈亦見反彈。《路透》報道，中國對磷化銦(銦與磷組成的化合物半導體材料)出口許可的管制，正成為全球AI數據中心建設的新瓶頸。由於磷化銦是高速光學芯片不可或缺的核心材料，且在利用光通訊的光子學新技術中完全無法被取代，使得這項管制成為北京的強力貿易武器。

　　另外，影視院線板塊下挫，橫店影視(滬:603103)、北京文化(深:000802)跌停；AI應用、AIGC概念等跌幅居前，天娛數科(深:002354)及視覺中國(深:000681)跌停；昨日上漲的旅遊、食品及餐飲等消費股陷入回調。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004722.41-0.55　
上證指數3987.01-0.1611855.50
深證成指14851.98-0.6813664.70
創業板指3811.25-1.13　
科創501662.44+0.62　
B股指數262.88-1.641.38
深證B指1121.69-0.180.71 

《經濟通通訊社11日專訊》

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