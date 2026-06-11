《Ａ股行情》滬綜指收跌0.16%連跌兩日，金屬、半導體板塊走高

中東衝突升級，A股亦跟隨亞洲市場走弱。滬綜指連續兩日收低，今日跌0.16%報3987.01點，深成指軟0.68%，創業板指跌1.13%。兩市成交額連縮四日，今日跌至2.55萬億元（人民幣．下同），約一個半月低，較上個交易日少672億元或2.6%。



金屬股全日走強，板塊指數升超2%，其中翔鷺鎢業(深:002842)等鎢概念漲幅領先；此外，半導體產業鏈亦見反彈。《路透》報道，中國對磷化銦(銦與磷組成的化合物半導體材料)出口許可的管制，正成為全球AI數據中心建設的新瓶頸。由於磷化銦是高速光學芯片不可或缺的核心材料，且在利用光通訊的光子學新技術中完全無法被取代，使得這項管制成為北京的強力貿易武器。



另外，影視院線板塊下挫，橫店影視(滬:603103)、北京文化(深:000802)跌停；AI應用、AIGC概念等跌幅居前，天娛數科(深:002354)及視覺中國(深:000681)跌停；昨日上漲的旅遊、食品及餐飲等消費股陷入回調。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4722.41 -0.55 上證指數 3987.01 -0.16 11855.50 深證成指 14851.98 -0.68 13664.70 創業板指 3811.25 -1.13 科創50 1662.44 +0.62 B股指數 262.88 -1.64 1.38 深證B指 1121.69 -0.18 0.71

《經濟通通訊社11日專訊》