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AH股新聞

11/06/2026 11:28

【反內捲】北京市監局約談淘寶、京東等五家電商，指「百億補貼」實際投入不明

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 北京市監局11日約談淘寶、京東等5家電商平台
▷ 通報問題含虛假宣傳、規則不透明、未公示經營者信息
▷ 各平台「百億補貼」未公開實際投入金額與出資比例

　　據《央視新聞》報道，北京市市場監督管理局今日約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書5家電商平台，通報平台「內捲式」競爭綜合整治發現的第二批典型問題，主要包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規範、商品經營者信息未公示等問題，並提出整改要求，旨在防範化解「618」期間網絡集中促銷可能引發的「內捲式」競爭風險，切實維護消費者合法權益與公平有序的網絡市場環境。

　　北京市市場監督管理局強調，一是各平台要深刻認識「內捲式」競爭的危害，將捲補貼、捲價格轉向比創新、比服務，促進平台與平台內經營者、勞動者共贏發展。二是平台要立即組織全面自查，按照相關規定，對「618」促銷規則進行系統梳理與審核，對不合規問題迅速整改。三是北京市市場監督管理局將持續運用平台「內捲式」競爭綜合整治工作機制，開展動態監測，及時反應，維護市場正常秩序。

*淘寶（天貓）百億補貼非618期間投入百億，屬長期營銷*

　　1、淘寶（天貓）平台：2026年5月起，在媒體和應用程序端廣泛宣傳「618百億補貼」活動，但監管部門向平台了解，百億補貼並非「618」期間平台投入百億資金補貼消費者，實際是一項長期的營銷活動，平台多次拒絕提供本次「618」活動期間投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例。平台未在顯著位置公示「百億補貼」相關活動規則，「百億補貼」頻道內部分商品未公示實際銷售者資質信息。

*拼多多單方面免除自身法責，京東百億超市未公示規則*

　　2、拼多多平台：推出「百億補貼」活動，但未在規則中明確投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例，無法提供相關證明材料。在促銷規則中，「對於與商品有關的任何糾紛，拼多多作為平台方，可在法定範圍內予以必要協助，但不因此承擔商品有關的責任」，單方面免除了平台的法定責任。

　　3、京東平台：推出「百億補貼」、「百億農補」活動，但在規則中未公示促銷期限，未明確投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例，且無法提供證明材料。「百億超市」未公示活動規則。

*抖音百億消費券等未公示規則，小紅書排除消費者協商權利*

　　4、抖音平台：推出「618好物節」及「百億消費券」等活動，但未向消費者公示促銷規則；在活動招商規則中規定，如平台對活動規則進行調整會直接通知商家，未設置公開徵求意見環節。

　　5、小紅書平台：「積分抽好禮」有獎銷售活動信息公示不完整，僅標註獎品總量，對中獎概率、棄獎規則等核心信息均未明確公示。在活動規則中規定，平台可以對活動規則進行變動和調整，消費者「繼續參與視為同意」，排除消費者協商的權利。

*專家：扭曲市場價格機制，嚴重擠壓商家利潤空間*

　　報道引述中國社會科學院大學互聯網法治研究中心主任劉曉春指出，平台競相開展「百億補貼」，可能引發「內捲式」競爭風險，不利於行業健康發展。特別是非理性的大額補貼行為，不但扭曲市場價格機制，甚至個別平台規定補貼由商家全部承擔，商家陷入不降價就沒流量、降價就虧損的兩難困境，利潤空間被嚴重擠壓，商家生存困難，阻礙行業創新和升級。多個平台在規則中單方免除在非不可抗力情形下的平台責任，加重了消費者風險。
《經濟通通訊社11日專訊》

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