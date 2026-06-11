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11/06/2026 13:50

《中歐關係》中國據報臨時取消兩場與歐盟高級別會議

　　據英國《金融時報》周四引述知情人士報道稱，中國臨時通知取消原定本月在北京舉行的兩場與歐盟的外交會議。報道指，被取消的會談包括一場關於數字問題的部長級對話，以及一場有歐盟外交機構副秘書長斯庫格(Olof Skoog)參加的會議。

　　近期歐盟委員會舉行會議，預計將推出措施「以保護歐洲工業免受來自中國競爭的衝擊」。此外，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，針對俄羅斯的新一輪制裁方案可能包括針對中國、印度等國境內的企業。中國外交部日前強調，中方願意同歐方進行對話溝通，希望歐方能夠恪守自由貿易、公平競爭、開放合作等市場經濟的基本原則，避免保護主義措施。

　　中國商務部昨發文稱，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激9日在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全總司總司長約根森舉行會談，深入、全面地討論了中歐貿易投資磋商機制的籌備工作。雙方同意，將致力於中歐貿易投資磋商機制首次會議取得務實成果，穩定雙邊經貿關係，並推動其可持續發展。
《經濟通通訊社11日專訊》

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