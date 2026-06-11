《打擊貪腐》山西省應急管理廳副廳長張和平落馬，涉上月82死礦難

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山西省紀委監委10日晚間通報，山西省應急管理廳副廳長張和平涉嫌嚴重違紀違法，涉通洲集團留神峪煤業有限公司「5．22」特別重大瓦斯爆炸事故，目前正接受山西省紀委監委紀律審查和監察調查。



山西長治市沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司煤礦5月22日晚發生爆炸，截至23日晚官方通報共造成82人遇難、2人失聯、128人受傷。最高人民檢察院對此案掛牌督辦，國務院事故調查組在首次全體會議上要求對相關責任方依法依規嚴厲懲處。



此前內媒報道指，涉事煤礦存在「陰陽圖紙」，礦井下有多個隱蔽工作點，監管部門來檢查時會將這些工作點封閉；安全管理混亂，瓦斯濃度超標引致警報響起也不停工；公示入井人數與實際入井人數嚴重不符，部分下井工人沒有按規定攜帶隨身定位卡。



*有多年礦務安監工作經驗*



公開資料顯示，即將年滿58歲的張和平是山西晉城陽城縣人，曾在潞安礦務局（後改制為山西潞安礦業集團有限公司）的安監崗位工作多年，2009年由企轉政，出任長治市政府市長助理，曾主持市煤炭工業局全面工作；2016年8月調任長治市煤炭工業局任局長、黨組書記。2017年3月，張和平進入長治市領導班子，任副市長，2022年1月躋身市委常委，2023年6月改任山西省應急管理廳黨委委員、副廳長，直至此次落馬。



張和平任上的主要工作職責包括協助廳長分管省安委辦工作處、政策法規處、煤礦安全綜合處、煤礦安全執法處、煤礦地質安全監督管理處、煤礦通風安全監督管理處、煤礦機電安全監督管理處、安全監管專員管理處、非煤礦山安全監督管理處、冶金工貿安全監督管理處、安全生產綜合監督管理處、省煤礦安全保障中心。



*沁源縣多名官員正被查*



張和平落馬前，沁源縣已有多名官員官宣被查，包括沁源縣委書記趙永進，沁源縣應急管理局黨委書記、局長、應急管理綜合行政執法隊隊長孫曉曄，縣應急管理局黨委委員、應急管理綜合行政執法隊副隊長（負責日常工作）岳曉東，縣應急管理綜合行政執法隊執法一隊隊長張謙。

《經濟通通訊社11日專訊》