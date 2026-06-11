《中國監管》深圳監管局籲警惕非法薦股騙局，勿輕信AI量化選股、所謂理財師等

中國證監會深圳監管局今日發布《關於警惕非法薦股騙局的風險提示》，指不法分子借助抖音、小紅書、微信公眾號、自建網站等平台，在不具備專業能力的情況下，以AI量化選股、培訓薦股、假冒持牌機構人員薦股等手段實施非法活動，不僅嚴重侵害投資者合法權益，也擾亂正常金融市場秩序。深圳證監局提醒投資者認清非法薦股騙局，提高風險防範意識。



*「AI自動交易專用平板」實際被不法分子遠程操控*



深圳證監局舉例說明非法薦股騙局的三種典型套路：一是AI量化選股騙局。某企業借助社交平台宣傳大數據智能選股系統，宣稱算法精準、量化模型勝率突出，以售賣AI量化選股軟件、提供配套薦股服務為名收取高額服務費。



實際上，相關企業及人員無證券期貨從業資質，沒有投研團隊與專業能力，所謂的量化選股軟件是通過公開軟件的內嵌功能添加簡易選股公式，據此篩選的股票不具備投資參考價值。甚至還有部分軟件通過後台篡改歷史回測數據偽造盈利假象，投資者付費購買軟件跟進操作後虧損嚴重，維權困難。



此外，有不法分子向投資者高價出售平板電腦，謊稱該設備搭載了AI自動交易系統，投資者登錄證券帳戶即可自動下單交易，實則是在平板電腦上部署遠程雲桌面，所有股票交易由不法分子遠程操控完成，往往給投資者股票投資造成巨額虧損。



*見「免費診股」、「內幕消息」等字眼需提高警覺*



二是以培訓為名非法薦股。某網紅博主通過小紅書等網絡平台發布「漲停股截圖」+「免費診股」等話術，私信引導粉絲添加微信、QQ好友，以交流技術為名建群並收取進群費，在群內發布薦股信息，並在小紅書售賣量化選股課程。



經核實，該網紅博主文化程度僅為初中水平、缺乏專業證券知識，未取得證券投資諮詢資質，群內發布的薦股信息均為AI免費生成，量化選股課程內容系通過網絡公開信息獲取，其通過非法薦股行為獲取高額收益的同時，誤導投資者盲目操作，造成投資者虧損。



三是假冒持牌機構人員實施薦股詐騙。不法分子通過偽造證券期貨基金機構工作證、盜用網絡公示的從業人員信息虛構身份信息，或在抖音平台認證為「理財師」身份騙取投資者信任，營造專家、炒股大師人設收取入群費開展薦股，或以「高中籤率」、「內幕消息」、「開設子帳戶」等名義要求投資者通過私人發送的鏈接下載假冒APP並向APP轉帳。當投資者質疑APP真實性時，謊稱是VIP客戶專屬內部APP。投資者一旦轉帳入金則無法提現，電話、微信也被不法分子刪除、拉黑。



深圳證監局提醒，參與非法活動極有可能造成財產損失和個人信息的洩露，防範此類風險謹記三招：查資質、查平台、查帳戶。

《經濟通通訊社11日專訊》