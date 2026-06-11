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AH股新聞

11/06/2026 17:44

《Ａ股動向》貴州茅台總經理王莉談聯名合作：醬香拿鐵等對品牌不是加持

　　貴州茅台(滬:600519)2025年度股東會今日在貴州仁懷市茅台鎮茅台會議中心召開。據《酒業內參》報道，在股東提問環節，有股東建議茅台可考慮與泡泡瑪特等潮牌企業在食品烘焙品類開展跨界合作，進一步拓寬消費群體。對此，貴州茅台總經理王莉回應稱，茅台在品牌聯營方面將「非常謹慎」，「要看聯名合作是否符合我們的戰略方向以及商業模式，我們的品牌是『長虹』，我們不能做『網紅』」。　

　　王莉並回顧稱，此前公司對於茅台雪糕、瑞幸醬香拿鐵以及茅台朱古力等產品，在內部進行了一次覆蓋所有鏈條業務域的討論，最終結論為：在年輕化的戰略上有一定的實現，但是對品牌不是加持；在市場前景上，可能不是茅台這樣一個酒類公司所符合的運營模式。因此，茅台逐步對這些產品「軟著陸」，目前茅台雪糕只能在茅台大酒店以及茅台三亞度假村才能吃到。但她也強調，過去這些年輕化的嘗試，也是茅台的一筆資產和財富。

　　王莉並指出，茅台去年花了非常大的力氣構建了公司的資產管理體系，包含四大組成部分：實物資產、無形資產、數字資產和知識。其中，無形資產裏茅台最大的資產就是品牌和商譽。「我們把無形資產的管理提高到了非常高的維度，包括對它的決策。所以以後在品牌的聯營上會非常謹慎」。
《經濟通通訊社11日專訊》

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