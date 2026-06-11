建設銀行(00939)發行債券籌獲600億人幣，票息1.89%，供補充二級資本

建設銀行(00939)（滬：601939）公布，經相關監管機構批准，近日在全國銀行間債券市場發行2026年二級資本債券（第一期）（債券通），並於本月9日完成發行，債券發行規模為600億元人民幣。



該集團指，債券為10年期固定利率，票面利率為1.89%，在第5年末附有條件的發行人贖回權，債券募集的資金將補充二級資本。

《經濟通通訊社11日專訊》