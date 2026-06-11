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AH股新聞

11/06/2026 08:45

泰格醫藥(03347)首斥6007萬人幣，回購155萬A股

　　泰格醫藥(03347)(深:300347)公布，昨日首次通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式回購155.07萬股A股，佔總股本約0.18%，佔A股總股本約0.21%，成交總金額約6006.6萬元（人民幣．下同）。

　　該集團指，回購每股最高成交價為39.5元，每股最低成交價為38.22元，回購符合回購股份方案及相關法律法規的要求。
《經濟通通訊社11日專訊》

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