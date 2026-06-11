【內房困局】萬科(02202)兩中期票據共40億人幣展期方案獲全數通過

萬科企業(02202)(深:000002)公布，2023年度第三期中期票據（23萬科MTN003）及2023年度第四期中期票據（23萬科MTN004）分別於昨天舉行2026年第一次持有人會議，兩項票據展期議案均獲100%通過，涉及債項餘額共40億元（人民幣．下同）。



該集團指，「23萬科MTN003」目前債項餘額20億元，根據議案，持有人帳戶可在原定到期日即本月15日獲得固定兌付安排，即兌付10萬元，並在扣除固定兌付安排兌付的本金後，兌付中期票據本金的40%，以及到期應付利息；剩餘本金將展期1年至明年6月15日兌付。展期期間利率維持3.07%不變，利息隨本金一併結清。此外，發行人承諾提供項目公司應收帳款質押，作為增信擔保。



此外，該集團指，「23萬科MTN004」目前債項餘額20億元，根據議案，持有人帳戶可在原定到期日即7月7日獲得固定兌付安排，即兌付10萬元，並在扣除固定兌付安排兌付的本金後，兌付中期票據本金的40%，以及到期應付利息；剩餘本金將展期1年至明年7月7日兌付。展期期間利率維持3.07%不變，利息隨本金一併結清。發行人承諾提供項目公司應收帳款質押，作為增信擔保。

《經濟通通訊社11日專訊》