《滬／深股通》新易盛為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3418.82
|生益科技
|(600183)
|3369.38
|海光信息
|(688041)
|2792.16
|中微公司
|(688012)
|2279.32
|中天科技
|(600522)
|2087.95
|源杰科技
|(688498)
|1991.37
|亨通光電
|(600487)
|1969.88
|瀾起科技
|(688008)
|1802.04
|紫金礦業
|(601899)
|1621.65
|藥明康德
|(603259)
|1618.27
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|新易盛
|(300502)
|4856.79
|中際旭創
|(300308)
|4457.15
|寧德時代
|(300750)
|3264.09
|天孚通信
|(300394)
|2409.17
|東山精密
|(002384)
|2223.46
|陽光電源
|(300274)
|2144.58
|長川科技
|(300604)
|1954.76
|北方華創
|(002371)
|1852.61
|濰柴動力
|(000338)
|1810.24
|三環集團
|(300408)
|1748.69
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》
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