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AH股新聞

11/06/2026 07:52

《滬／深股通》新易盛為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)3418.82
生益科技(600183)3369.38
海光信息(688041)2792.16
中微公司(688012)2279.32
中天科技(600522)2087.95
源杰科技(688498)1991.37
亨通光電(600487)1969.88
瀾起科技(688008)1802.04
紫金礦業(601899)1621.65
藥明康德(603259)1618.27
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
新易盛(300502)4856.79
中際旭創(300308)4457.15
寧德時代(300750)3264.09
天孚通信(300394)2409.17
東山精密(002384)2223.46
陽光電源(300274)2144.58
長川科技(300604)1954.76
北方華創(002371)1852.61
濰柴動力(000338)1810.24
三環集團(300408)1748.69

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》

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