《駐京專電》世界人形機器人運動會8月北京舉行，共50個賽項新增乒乓球、自由搏擊等

第二屆世界人形機器人運動會將於8月22日至26日在國家速滑館舉辦，賽期延長至5天。北京市經信局副局長、新聞發言人劉維亮在今日舉行的新聞發布會上介紹，為了充分展示具身智能領域最領先的技術水平，讓機器人不僅能「動起來」，而且能「派上用場」，賽事組委會策劃了第二批賽項，其中，新增3個競技賽項目，包括乒乓球等賽項，以及21個緊貼生活的場景賽項。至此，本屆運動會的50個賽項已經全部確定。



*新增了乒乓球、自由搏擊等3個賽項*



他介紹，為考察機器人在高頻對抗下的「動態交互」與「複合運動」的綜合能力，運動會新增了乒乓球、自由搏擊等3個賽項。乒乓球球速極快，這要求機器人必須具備毫秒級的動態響應能力，要瞬間完成「預判-決策-揮拍」等一系列動作，這是對手、眼協同與實時策略的重大考驗。而自由搏擊賽項，要求機器人不僅要會進攻，更要在交互中保持動態平衡，著重考察機器人運動控制與抗干擾能力。讓奔跑更「智慧」，將400米、1500米及4×100米接力等徑賽項目，全部升級為「全自主」賽項。



*6項真實場景賽包括整理酒店客房床鋪、打包外賣等*



運動會還聚焦實戰，選拔機器人「打工人」。基於家庭清潔、酒店服務、工業生產、應急救援、圖書管理、商超零售、辦公服務、園林巡檢及車輛充電這九大場景的真實需求，組委會設計了具備完整業務邏輯的長流程任務，全面考驗人形機器人在真實世界複雜環境中，「眼、腦、手」的協調能力。將6項場景賽的比賽場地設置在真實場景中，如機器人「圖書整理員」將在學校圖書館內整理、擺放圖書，機器人「酒店服務員」將在酒店的客房內整理床鋪、清潔垃圾並補充貨品。其中13個賽項由多支隊伍同場競技，如機器人「餐飲售貨員」將兩兩一組，現場比拼加熱餐品、製作飲料、打包外賣，機器人「行政辦公人員」則將展示布置會場、打印、碎紙等辦公技巧。



此外，運動會創新賽制，培育機器人「多面手」。為了打通手部作業的「最後一步」，推動手眼腦身的「全域協同」，運動會設置了兩大硬核挑戰：首發靈巧手專項賽，上演指尖上的「微操」對決。共設置電動工具裝配、粉末稱量、開瓶蓋等8個極高精度項目。



*新設「綜合五項」賽邊跑邊工作*



運動會並創新設計「綜合五項」賽，打造機器人界的「全能選手」。首次將短跑競速與場景任務深度融合，機器人需要在百米賽道上邊跑邊幹，攻克靈巧操作、平穩傳遞、重物搬運等五大難關。這要求機器人既要跑出加速度，更要幹出精細活，綜合考察機器人大腦對物理世界的理解能力，以及全身運動和協調能力。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》