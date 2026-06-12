【國務會議】李強：嚴肅對待去年審計問題整改，高效組織國家重大科技任務

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國務院總理李強11日主持召開國務院常務會議，研究2025年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。會議指出，要嚴肅認真對待審計查出問題的整改，分門別類建立問題和整改清單，逐項明確責任主體和時限，確保整改到位。被審計單位要對照問題主動認領、對號入座，主管部門要加強整改指導督辦。對涉及跨部門跨地區的問題，要加大統籌協調力度，形成整改合力。要舉一反三、標本兼治，及時完善制度、堵塞漏洞。要以審計整改為抓手，強化預算管理，加強財經紀律約束，深化財稅體制改革，提高財政科學管理實效。



*健全多元投入機制，深化評價機制改革*



會議聽取關於貫徹落實全國科技大會精神情況匯報。會議指出，要錨定科技強國建設目標，高效組織實施國家重大科技任務，促進重大設施高效利用，強化國家戰略科技力量體系化協同攻關，充分發揮科技創新對中國式現代化建設的戰略支撐作用。要夯實科技強國建設根基，進一步明確基礎研究主攻方向和重點領域，健全多元投入機制，深化評價機制改革，發揮協同育才引才聚才作用，營造有利於原始創新的科研生態，加快實現高水平科技自立自強。



*通過《教育發展「十五五」規劃》*



會議審議通過《教育發展「十五五」規劃》。會議指出，要堅持教育優先發展，持續深化改革創新，著力促進公平、優化結構、提高質量，推動教育強國建設邁上新台階。要落實重大戰略任務，塑造立德樹人新格局，強化教育對科技和人才的支撐作用，培養造就高水平教師隊伍，擴大高水平教育對外開放，全面提升教育公共服務質量和水平。要優化教育資源統籌布局，健全適應學齡人口變化的教育資源配置機制，強化投入保障，深入實施素質教育，促進學生健康成長、全面發展。



*通過《美麗中國建設「十五五」規劃》*



會議審議通過《美麗中國建設「十五五」規劃》。會議指出，美麗中國建設是一項系統工程，要抓好重點攻堅，深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，全面實施固體廢物和新污染物治理行動，統籌推進生態系統優化，積極應對氣候變化，加快形成綠色生產生活方式。要加強協同配合，健全保障體系，打好法治、市場、科技、政策「組合拳」，推動美麗中國建設不斷取得新進展。



會議討論並原則通過《中華人民共和國道路交通安全法（修訂草案）》，決定將草案提請全國人大常委會審議。會議指出，要進一步提升道路交通安全治理水平，加強道路交通安全設施建設，積極穩妥應對新型安全風險，深化隱患排查整治，遏制各類交通事故，更好守護人民群眾人身財產安全、助力高質量發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》