《駐京專電》北京：「十五五」要培育人工智能、機器人等新興支柱產業

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北京市政府11日召開常務會議，落實市委工作部署，研究「十五五」時期高精尖產業發展、數字經濟發展有關工作等事項。會議強調，加快推動新一代信息技術、醫藥健康等重點產業提質升級，培育人工智能、機器人和智能製造等新興支柱產業，前瞻布局未來產業。加強產業空間統籌布局，引導重點產業有序集聚，構建區域聯動、多點支撐的產業空間格局。



*全面提升北京數字經濟發展資源配置力*



會議強調，要堅定不移把建設全球數字經濟標桿城市作為「五子」聯動服務和融入新發展格局的關鍵一「子」抓緊抓實，統籌推進數字技術、數字產業、數字應用、數字服務、數字基礎、數字安全發展，以開放思想和包容心態進一步提升數字經濟標桿城市建設水平，全面提升北京數字經濟發展資源配置力、標桿引領力、輻射帶動力、全球影響力。緊跟科技創新前沿，加強統籌謀劃和前瞻布局，發揮企業創新主體作用，充分尊重創新規律和企業技術選擇，厚植創新「土壤」、廣撒創新「種子」、提供成長「養分」，推動數字經濟不斷發展壯大。加強數字技術應用，以應用創新推動數字產業發展。統籌發展和安全，提升數字經濟安全管理水平，守牢安全底線紅線。



*加力提振消費，持續增加優質消費供給*



會議研究調度經濟運行情況時指出，要進一步夯實穩增長責任，堅定發展信心、狠抓工作落實，毫不鬆懈加強經濟指標運行調度，深入分析科技服務、商務服務、文體娛樂、住宿餐飲等重點行業領域發展趨勢，採取針對性措施補短強弱、挖掘潛能，不折不扣完成二季度經濟增長目標任務。加力提振消費，持續增加優質消費供給，推動文商旅體展深度融合發展。發揮有效投資關鍵作用，健全固定資產投資調度機制，加力推進城市更新、城中村改造，有效支撐固定資產投資保持穩定增長。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》