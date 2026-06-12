《駐京專電》公安部：打擊成效明顯，中國電詐案件發案連續8個月同比下降

公安部今天在新聞發布會上表示，2025年以來，各地、各部門綜合採取偵查打擊、行業治理、技術反制、宣防勸阻、國際合作等措施，依法開展打擊治理，取得了明顯成效。從2025年10月以來，中國電詐案件發案已連續8個月實現同比下降。



*刷單返利詐騙發案最高，虛假網絡投資理財詐騙損失最高*



從詐騙手法來看，當前最高發的詐騙類型有10類，分別是：刷單返利、虛假購物服務、虛假網絡投資理財、冒充電商物流客服、貸款徵信、網絡遊戲虛假交易、網絡婚戀交友、冒充公檢法、冒充領導熟人和機票退改簽詐騙。這10類案件就佔了全部電詐案件的85%。其中，刷單返利詐騙發案最高，佔所有電詐案件的25%；虛假網絡投資理財詐騙損失最高，約佔全部電詐案件損失的40%，損失百萬、千萬以上的案件大多是這種類型。



另外，當前電信網絡詐騙出現一些新特點和新手法：一是犯罪分子主要通過網絡平台尋找作案目標；二是犯罪分子大量使用小眾通聯軟件對被害人進行深度洗腦；三是犯罪分子使用專門詐騙App實施遠程盜刷；四是犯罪分子大量利用現金或者黃金等貴重物品獲取、轉移涉詐資金。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》