《駐京專電》公安部：警惕「高考特招」類詐騙，嚴防上當受騙

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公安部今日召開關於電信網絡詐騙犯罪的新聞發布會，會上就高考特招升學詐騙指出，這種詐騙一般是以虛構「特招通道」、「內部名額」電信網絡詐騙犯罪「加分保送」等名義行騙，犯罪分子謊稱考生和家長交錢就能進入理想大學，實則交錢以後便杳無音信。



上海市公安局刑偵總隊反詐支隊支隊長何恩斌表示，「今年全國高考剛剛結束，廣大考生很快就要面臨志願填報和升學，公安機關在此提醒，『求學需得真本領，捷徑從來一場空』」，呼籲考生和家長一定要提高警惕、擦亮雙眼，從教育部門官方網站查詢成績，從正規渠道了解招生信息，切勿輕信「熟人朋友」、社交媒體或自稱招辦領導介紹的神秘通道，嚴防上當受騙。



*以「高水平運動隊」入名校為名行騙，涉案金額逾900萬*



發布會上，上海警方還披露了一宗以「高水平運動隊」入名校為幌子，實施招生詐騙的案件，抓獲犯罪嫌疑人4名，查證來自全國各地的受害家長22名，涉案金額高達900餘萬元人民幣。



何恩斌稱，經查，2024年起，犯罪嫌疑人黃某等人通過註冊教育諮詢機構，虛構體育協會高管身份，大肆散播「花錢即可包裝學生成為高水平運動員，低分免試保送985、211名校就讀全日制本科」的虛假消息，眾多家長繳納巨額服務費後，最終只收到非全日制繼續教育學院的入學通知。不少學生錯失正常升學時間，無奈休學棄學，造成無法挽回的人生遺憾。目前，犯罪嫌疑人黃某、楊某已被依法批准逮捕，蔡某、韓某被依法採取刑事強制措施，案件已移送檢察機關審查起訴。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》