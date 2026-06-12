《駐京專電》工信部：截至去年底處置涉詐高風險電話卡近2億張

公安部今日召開新聞發布會通報當前電信網絡詐騙犯罪的最新形勢、特點。工信部網絡安全局二級巡視員張正在會上介紹在防範治理電詐方面採取有效措施稱，工信部從源頭管住風險，從嚴從細落實電話實名制，強力開展「斷卡」、「打貓」及跨境通信業務治理的專項行動，截至2025年底，信息通信行業累計核查處置涉詐高風險電話卡近2億張、互聯網帳號超4億個，協助公安機關繳獲用於撥打詐騙電話的「插卡集群設備」，即俗稱「貓池」設備21萬個，打擊非法架設「貓池」設備的犯罪窩點11.7萬個，從源頭斬斷詐騙通信鏈條。



工信部並用技術築牢屏障，與200餘家電信和互聯網企業實現技術對接，構建起快速、實時、有效的技防體系，2025年累計攔截詐騙電話、短信64.8億次，處置涉詐域名網址超1100萬個。同時，創新推出跨境業務按需辦理，「一證通查」、境外來電提醒、12381涉詐預警勸阻短信、「反詐名片」等一系列反詐便民服務，提升反詐質效。其中，境外來電提醒服務目前已累計提醒用戶25.23億次，12381涉詐預警勸阻短信系統已累計發送預警信息17.26億條，「反詐名片」服務已助力公安機關預警勸阻6.6億次，預警接通率提升了32.8%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》