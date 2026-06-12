《駐京專電》北京搗破20多家「套路養生館」，400多名老人被騙逾3000萬元

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北京警方在今日公安部發布會上表示，近期打掉一個跨區域養老詐騙團伙，搗破20多家偽裝成「養生館」的詐騙門店（分布朝陽、順義、平谷、密雲四區），抓獲31名嫌疑人，400多名老人受騙，涉案超3000萬元（人民幣．下同）。其中一個典型個案，一名七旬老人被誘導消費70萬元，甚至當掉金鐲續付費用。



北京警方介紹，上述詐騙門店店員以提供免費按摩、低價足療券等方式將老年人吸引至店內，按摩過程中通過聊天鎖定一些子女不在身邊、經濟條件較好的老年人，以其身體狀況不好為由，引薦所謂的「專家」做免費體檢，並虛構各種病症，稱如不及時治療將危及生命，誘騙充值高額治療費用，涉及腸道清洗、祛濕排毒等多個項目，每個項目單次收費1萬至2萬元不等。



*「軍人」誘網絡投資，婦人被騙百萬*



另外，警方介紹了一宗虛假網絡投資詐騙案。今年3月底，63歲的王女士在網上結識自稱是軍人的詐騙分子。網聊幾天後，對方以軍人身份不便為由教其下載小眾聊天軟件「JustTalk」App。在聊天中對方一直提及一款穩賺不賠的投資項目，並發來二維碼，讓王女士掃描進入「鄭州商品交易所」（實為詐騙平台），充值後客服說盈利5000元，隨後開始對王女士頻繁誘導充值。從4月16日開始，王女士陸續充值共計58萬多元，還購買了300克黃金，連帶發票、證書、購買記錄一併給了上門取金人員。直到5月3日，對方稱其活躍度不夠無法提現讓繼續充值時，她才驚覺被騙並報警，共計損失100.97萬元。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》