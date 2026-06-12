《駐京專電》首5月全國鐵路完成固定資產投資2485億元，同比增2.6%

國鐵集團發布數據顯示，今年1至5月，全國鐵路完成固定資產投資2485億元，同比增長2.6%。



下一步，國鐵集團將全面落實國家「十五五」規劃確定的各項鐵路重點工程建設任務，統籌利用資源，加快推進重點項目前期工作，優化在建項目施工組織，切實發揮擴內需、穩經濟、促發展的作用，努力實現「十五五」良好開局。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》