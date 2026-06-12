《港滬深通》港股總市值45.2萬億元，滬深99.2萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(11日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2423
|307
|1705
|41
|2893
|38
|H股總數
(隻)
|474
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17301
|308
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|451278
|773
|527079
|943
|463484
|377
|流通市值
(億元)
|-
|-
|506106
|673
|397000
|376
|平均PE
(倍)
|12.42
|31.86
|13.94
|9.69
|32.07
|9.73
|成交
百萬元
|288654
|1684212
|1367576
《經濟通通訊社12日專訊》
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