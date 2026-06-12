《神州頭條》財經報章頭版摘要：國常會指強化國家戰略科技力量體系化協同攻關

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《習近平外交文選》第一卷、第二卷出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平外交文選》第一卷、第二卷，近日由中央文獻出版社出版，面向海內外發行。第一卷、第二卷，收入習近平同志2013年1月至2025年11月期間關於對外工作最重要、最基本的著作，按時間順序編排，共有報告、講話、演講、致辭等134篇。其中，第一卷收入2013年1月至2018年6月期間的著作63篇，第二卷收入2018年6月至2025年11月期間的著作71篇。



國常會指強化國家戰略科技力量體系化協同攻關

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國務院總理李強6月11日主持召開國務院常務會議，研究2025年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。會議指出，要嚴肅認真對待審計查出問題的整改，分門別類建立問題和整改清單，逐項明確責任主體和時限，確保整改到位。



商務部：以更加務實舉措穩出口擴進口

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6月11日，商務部新聞發言人何亞東在商務部例行新聞發布會上表示，中國將堅定不移推進高水平對外開放，以更加務實的舉措，穩住出口、擴大進口，為世界經濟注入更多的穩定性和正能量。此外，商務部將繼續抓好相關政策落實落地，加快培育服務貿易新動能。





《上海證券報》



《習近平外交文選》第一卷、第二卷出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平外交文選》第一卷、第二卷，近日由中央文獻出版社出版，面向海內外發行。



國常會研究去年中央預算執行等查出問題整改工作

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國務院總理李強6月11日主持召開國務院常務會議，貫徹落實習近平總書記關於審計整改工作的重要指示精神，研究2025年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。



做強「長錢」引擎，長期資金投資基金行業比例提升至7.6%

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「長錢」找到了「長投」的重要路徑。中國證券投資基金業協會最新數據顯示，截至去年末，長期資金投資基金行業的比例穩步提升至7.6%，公募基金正從單純的散戶理財工具，加速轉變為中長期資金配置權益資產的強「引擎」。





《證券時報》



《習近平外交文選》第一卷、第二卷出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平外交文選》第一卷、第二卷，近日由中央文獻出版社出版，面向海內外發行。



李強：夯實科技強國建設根基，健全多元投入機制

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國務院總理李強6月11日主持召開國務院常務會議，貫徹落實習近平總書記關於審計整改工作的重要指示精神，研究2025年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。



超1400次高頻提及地方「十五五」規劃點題人工智能

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當前，人工智能已成為國際競爭的新焦點和經濟發展的新引擎，「人工智能+」正加速重塑國家競爭新優勢。這一趨勢不僅在國家頂層設計中得到充分印證，也體現在地方層面的密集布局中。據證券時報記者統計，全國31份省級「十五五」規劃綱要中，「人工智能」一詞累計出現超1400次，足見各地對發展人工智能的重視程度。