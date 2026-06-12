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AH股新聞

12/06/2026 09:08

《中菲關係》中國制裁菲律賓防長特奧多羅，指其涉華謬論破壞中菲關係

　　中國外交部11日宣布，菲律賓國防部長特奧多羅(Gilberto Teodoro)多次發表涉華謬論，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。為維護中國國家主權、安全、發展利益，中方決定禁止特奧多羅及其配偶、子女入境中國內地和香港、澳門，禁止中國境內的組織、個人與特奧多羅及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。

*曾指中方對菲援助是包裝和欺騙*

　　今年5月底，特奧多羅在新加坡香格里拉對話會上表示，中方不管如何粉飾對菲律賓的幫助都無濟於事，不會改變馬尼拉對中國的看法。特奧多羅稱，中方曾向菲律賓提供化肥和燃料等物資，但未展現長期誠意，是包裝和欺騙。他接受《路透》採訪時表示，「菲律賓在領土和政治層面都面臨來自中國的嚴重威脅」，並稱馬尼拉將「堅決抵制中國咄咄逼人的行為」。

　　中國外交部發言人毛寧6月初表示，特奧多羅多次發表涉華謬論，他的有關最新表態再次表明，此人完全不顧菲民生福祉，完全沒有任何知恩感恩之心，只有個人私利，甚至不惜拿民生問題搞政治作秀，嚴重損害中菲關係和雙方互信，也完全不符合菲國家和人民利益。
《經濟通通訊社12日專訊》

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