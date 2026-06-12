《中國監管》網信辦：網站平台要主動清除涉企業家不實信息，不得現「口水戰」

據網信中國官微消息，在國家網信辦指導下，重點網站平台近期共同制定《整治涉企侵權信息 優化營商網絡環境自律公約》。



《公約》明確，網站平台要及時清理侵犯企業家個人權益信息，主動清除已核實的涉企虛假不實信息，嚴厲打擊各類網絡水軍；加強榜單涉企話題管理，不得呈現AI生成的涉企負面信息，不得呈現企業家「口水戰」、企業家私生活以及未經核實的涉企負面熱點事件等話題。



《公約》同時提出，平台應持續優化算法推薦機制，杜絕涉企負面信息「投流」行為，從嚴管理非法牟利行為，處置以各種名義收取費用並開展所謂涉企監督的帳號，取消經常性發布涉企負面信息「自媒體」帳號營利權限，加強涉事帳號處置力度，並對帳號所屬MCN機構實施聯動處置。



國家網信辦有關負責人表示，該《公約》的制定發布，有利於凝聚行業共識，強化行業自律，加強涉企侵權信息治理，進一步優化營商網絡環境，保護企業和企業家網絡合法權益。下一步，將加強對網站平台的指導督促，扎實推動《公約》落地見效。

《經濟通通訊社12日專訊》