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12/06/2026 11:27

《中國要聞》胖東來回應「員工不值這麼多錢」等言論：從未有任何降薪決定

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 胖東來否認降薪決定，稱薪酬政策未變
▷ 于東來指員工薪資高出行業合理線一倍
▷ 公司劃定薪酬紅線上限為6000元人民幣

　　針對網絡上近期出現大量關於「胖東來大幅降薪，將調整員工薪酬」、「員工不值這麼多錢」「員工收入六千已經非常好了」等話題的討論，胖東來今早發布情況說明稱，從未有任何降薪的決定，薪酬政策是在公平公正的基礎上保障薪酬收入與創造價值相匹配，目的也是為了培養人和成就人。

　　胖東來創始人于東來昨晚亦曾在社交媒體發文稱，「關於網絡傳言的員工工資問題，胖東來未有任何調降工資政策。胖東來只是在培訓中引導員工持續學習，提升個人品格及專業能力，跟上公司運營標準，成就員工個性自信和美好生活的能力，請大家不要誤讀」。

*于東來指胖東來高薪令員工自我認知出現偏差*

　　爭議起因是胖東來10日於社交平台發布的視頻顯示，于東來在公司「文明飛輪」人才小組討論分享會上反思經營管理問題，稱「我們公司30年以來，基本上都是使用超越員工期望的薪酬，這樣好的一點是能激發大家的熱情，不好的一點，產生溺愛。大家其實不值這麼多錢，但是給你了這麼多錢，讓你產生了一個認知上的偏差，偏差就導致自己認為自己就值這麼多錢」。

　　于東來又指，內地多數企業員工薪資達不到公平標準，而胖東來當前薪資較行業合理線高出一倍，已然處於失控狀態。對此公司劃定薪酬紅線，未來員工薪資最多在行業公平線上浮10%至20%，還稱按照胖東來現在的規模，員工的工資應該是6000元人民幣，而這「已經是非常好的了」，超出6000元人民幣「是不該拿的」。
《經濟通通訊社12日專訊》

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