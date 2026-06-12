官媒指小紅書、抖音充斥非法炒匯信息，小紅書：已展開專項治理

據《上海證券報》報道，被監管部門明令禁止多年的外匯保證金交易信息，正借助網絡社交平台悄然現身。在小紅書、抖音等社交平台上，搜索「炒匯」、「出金」等關鍵詞，會湧現大量「致富」筆記、開戶教程等信息，並且在算法的助推下，持續向用戶展示。



炒匯是指以保證金方式進行的外匯差價合約交易，交易標的為「貨幣對」(Currency Pairs)。境外平台提供的交易品種還包含國際黃金、能源、股指等，這些交易品種本質是差價合約、期貨等金融衍生品，通常與外匯保證金交易在同一框架下同時提供，常被一併納入廣義的「炒匯」範疇。



報道指出，小紅書上存在大量以企業藍V認證做「外衣」的境內服務主體，帳號名通常為「某平台諮詢」、「某平台中文服務」，其企業認證主體實則多為境內各地的網絡諮詢公司、投資公司等。小紅書筆記評論區還充斥著大量境外平台的工作人員，以協助開戶、返佣等方式招攬客戶並賺取佣金。



*小紅書：已展開專項治理、下架搜索關鍵詞*



對此，小紅書向《新浪科技》回應稱，「已上線搜索提示條，並置頂了監管新規解讀筆記，同時對監管指令和舉報違規的在打擊，也歡迎大家給我們提供線索」。據介紹，小紅書已針對非法跨境投資金融活動展開專項治理，包括對「外匯保證金」、「港股開戶」等數十組搜索關鍵詞匹配官方提示條，並將權威監管新規解讀筆記優先展示。

《經濟通通訊社12日專訊》