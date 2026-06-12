【ＡＩ】月之暗面據報將聯手國有銀行發行新型信用卡，融合AI算力增值服務

據《科創板日報》報道，月之暗面(Kimi)正與一家大型國有銀行及國際卡組織接洽，三方將聯合推出新型信用卡產品。除支付與信貸傳統功能外，該卡將融合AI算力增值服務。



報道引述知情人士說法指，該合作是三方在信用卡服務科技金融領域的共同探索，既有利於銀行精準服務科技企業及其用戶，對Kimi來說也是一次從大模型產品走向實體生活場景及支付領域的嘗試。

《經濟通通訊社12日專訊》