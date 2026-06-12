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AH股新聞

12/06/2026 15:03

【陸家嘴論壇】陸家嘴論壇6月17-18日舉行，將有一系列重大項目簽約和政策發布

　　上海市政府今日舉行市政府新聞發布會，上海市委金融辦常務副主任周小全介紹稱，2026陸家嘴論壇將於2026年6月17日至18日召開，主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」。據介紹，論壇設有八場全體大會、多場研討會，還將舉辦一系列重大項目簽約和政策發布活動。國家金融監管總局局長丁向群將出席論壇開幕式，致開幕辭並作主題演講。

　　全體大會方面，除大會主題外，還設置了「全球金融治理改革與合作」、「建立健全功能完善的資本市場」、「滬港金融協同發展賦能高水平金融開放」、「健全科技金融全生命周期服務體系，服務實體經濟高質量發展」、「科技創新賦能金融高質量發展」、「提高普惠金融的有效性與精準度」和「全球治理框架下的可持續金融創新與合作」等七個議題，涵蓋當前經濟、金融領域的熱點。

　　此外，論壇將舉辦以「全球治理新格局下的金融法治協同與規則共建」為議題的金融法治國際研討會，以「全球產業鏈重塑中的中國科技坐標」、「中國科創走出去、全球資本走進來」、「多層次資本市場助力新質生產力」等為議題的「科創金融大會」。
 
《經濟通通訊社12日專訊》

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