《華為動向》華為發布開源盤古2.0模型，余承東：過去沒做好，將帶領團隊趕超

在今天的華為開發者大會2026上，華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東正式發布開源盤古openPangu 2.0，計劃從6月30日起陸續開源7大核心組件，包括新增開源的預訓練代碼、後訓練代碼、訓練算子。



據介紹，該模型支持512K超長上下文窗口，分為Pro與Flash兩大版本：2.0 Pro版本總參數量達505B，激活參數量18B；2.0 Flash版本總參數量92B，激活參數量6B。在性能適配層面，openPangu 2.0深度優化適配昇騰算力，單卡吞吐率達到業內主流開源模型的2倍。



對於開源盤古2.0總參數僅505B，余承東解釋稱，算力大量支持了國內的其他企業需求，自己留的數量還是非常有限的；此外，AI算力成本非常高，華為更聚焦時延和吞吐率的提升。



*余承東：我的字典裏沒有第二，只有第一*



余承東在大會上指出，在全中國、全世界都不知道大模型為何物的時候，華為就發布了盤古大模型，可以說是這個行業絕對的全球先驅者。他坦言，「後來因為各種各樣的原因沒做好，不應該。去年國慶節前夕，公司又讓我來負責這個大模型，我會帶領團隊一路趕超，從中國第一，走向將來的世界第一」，並揚言「在我余承東的字典裏，沒有第二，只有第一」。

《經濟通通訊社12日專訊》