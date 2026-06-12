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12/06/2026 17:25

【ＡＩ】招商銀行推出內地首張Token權益信用卡，可獲增MiniMax平台AI Plan

　　據內媒報道，招商銀行(03968)(滬:600036)面向AI及科技從業者的旗艦產品--招商銀行運通工程師信用卡（以下簡稱「招行工程師卡」）正式推出專屬AI權益，首創將Token納入新戶禮，成為國內首張搭載Token權益的信用卡。

　　據了解，新戶首次參與活動達標後，即可獲贈MiniMax(00100)平台的AI Plan，至高可享每月18億Token M3用量，直接用於文檔、圖像、音視頻等多模態模型調用，以及MaxClaw龍蝦部署等AI高頻場景。

　　針對不同類型的AI使用者和開發者，招行工程師卡AI權益體系提供三種權益計劃。一是面向頻繁使用AI工具的專業開發者，提供1個月MiniMax Token Plan Max，享受每月18億Token M3用量，支持4至5個Agent並發運行。

　　二是面向日常工作需求的個人開發者，提供2個月MiniMax Token Plan Plus，享受每月6億Token M3用量，支持3至4個Agent並發運行。

　　三是面向需求更多元的AI使用者，提供1個月MiniMax Token Plan Plus+1個月MaxClaw基礎版，在前者服務基礎上，可以部署7x24小時在線的雲端MaxClaw，並在高峰時段優先使用。
《經濟通通訊社12日專訊》

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