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AH股新聞

12/06/2026 17:30

【聚焦數據】內地5月新增人民幣貸款5200億元，低於預期

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 5月新增人民幣貸款5200億元，低於預期5500億元
▷ 前五個月人民幣貸款累計增加9.11萬億元
▷ 5月人民幣存款增1.77萬億元，前五個月累計15.77萬億元

　　人民銀行公布，前五個月人民幣貸款增加9.11萬億元（人民幣．下同），按上月公布的前四個月人民幣貸款增加8.59萬億元計算，5月新增人民幣貸款5200億元，低於預期的5500億元；4月為減少100億元，是時隔九個月再轉負。

　　前五個月，分部門看，住戶貸款減少6314億元，其中，短期貸款減少6942億元，中長期貸款增加628億元；企（事）業單位貸款增加9.63萬億元，其中，短期貸款增加3.77萬億元，中長期貸款增加4.99萬億元，票據融資增加6999億元；非銀行業金融機構貸款減少2797億元。

　　5月末，本外幣貸款餘額284.79萬億元，同比增長5.4%。月末人民幣貸款餘額281.02萬億元，同比增長5.5%。

　　5月末，外幣貸款餘額5532億美元，同比增長2.6%。前五個月外幣貸款增加82億美元。

*5月新增人民幣存款1.77萬億元，環比大增*

　　存款方面，前五個月，人民幣存款增加15.77萬億元，按上月公布的前四個月人民幣存款增加14萬億元計算，5月新增人民幣存款1.77萬億元；4月人民幣存款增加2700億元。

　　前五個月，住戶存款增加5.63萬億元，非金融企業存款增加1.26萬億元，財政性存款增加1.91萬億元，非銀行業金融機構存款增加5.64萬億元。

　　5月末，本外幣存款餘額352.38萬億元，同比增長8.7%。月末人民幣存款餘額344.45萬億元，同比增長8.7%。

　　5月末，外幣存款餘額1.16萬億美元，同比增長17.5%。前五個月外幣存款增加1032億美元。
《經濟通通訊社12日專訊》

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