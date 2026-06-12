【聚焦數據】廣東5月出口增8.6%，進口增速擴大至41.2%

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▷ 5月進口3990.6億元，同比增41.2%
▷ 前5月進出口總額4.44萬億元，同比增18.8%
據海關總署廣東分署消息，今年前5個月，廣東進出口4.44萬億元（人民幣．下同），增長18.8%，連續五個月保持兩位數增長。其中，出口2.61萬億元，增長10.8%；進口1.83萬億元，增長32.4%。
從月度數據看，進出口已連續五個月保持兩位數增長。單5月，廣東進出口9481.9億元，達歷史月度規模最高值，增長20.3%；其中，出口5491.3億元，增長8.6%，增速較4月加快4.5個百分點；進口3990.6億元，增長41.2%，增速較4月加快5.1個百分點。
*前5月對日韓進出口增超三成，鋰電池出口增50.3%*
從貿易夥伴看，前5個月，廣東對東盟、香港、歐盟、美國、台灣等前5大貿易夥伴進出口均實現正增長，分別增長11.5%、40.9%、7.7%、4.1%、2.4%；對日本、韓國增長超三成，達37.1%和34.6%。
從出口商品看，前5個月，廣東出口機電產品1.84萬億元，增長15.1%，佔廣東出口總值的比重較去年同期提升2.7個百分點至70.5%。其中，鋰電池、電動汽車等綠色產品出口規模持續擴大，分別增長50.3%、17%；3D打印機、數字照相機、無人機等新質產品出口增長更快，分別增長1.2倍、70.7%、27.7%。同期，廣東傳統優勢商品出口也展現強大的韌性和活力，如家用電器、電腦及其零部件、手機、電工器材、電子元件分別增長4.3%、10.9%、16.4%、28.4%、34.8%。
*前5月進口集成電路增逾四成，進口食用植物油增1.3倍*
從進口商品看，前5個月，廣東進口增速顯著高於出口。其中，進口集成電路7099.7億元，增長42.8%，佔廣東進口總值的38.9%；進口電腦及其零部件2542.6億元，增長49.5%。同期，進口食用植物油、牛肉、乳品、食用水產品等優質生活用品分別增長1.3倍、70.9%、8.4%、6.9%。
《經濟通通訊社12日專訊》
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