【車企血戰】貿促會汽車行業分會會長王俠：價格戰令車企嚴重內傷，消費者亦不買帳

2026中國汽車重慶論壇今日開幕。開幕式上，中國國際貿易促進委員會汽車行業委員會會長、中國國際商會汽車行業商會會長王俠發表演講。



談及價格戰話題，他表示，今年前5個月，幾百款新車上市，但銷量並未同步增長，全國乘用車零售710萬輛，同比下降近20%；今年一季度，廣州汽車行業利潤率僅有3.2%，再創新低，明顯低於全國規上工業企業4.9%的平均利潤率；同期汽車製造業營業收入同比微降。



他指出，銷量、營收、利潤三重維度承壓，這些冰冷的數字宣告了一個嚴酷的現實：價格戰的邊際效應正在加速衰減。連續幾年的價格戰，不僅讓企業內傷嚴重，也讓消費者產生審美疲勞。必須認識到，沒有利潤支撐的銷量，不過是空洞的數字遊戲。而靠補貼維持的利潤，終究是沙上之塔。調研數據顯示，消費者對價格戰已經不買帳，持消極態度的人超過持積極態度的人，這也迫使企業開始改變打法。



他援引數據稱，2025年，30萬元人民幣以上新能源車銷量同比增長47.2%，遠高於整體市場18.3%的增速。今年以來，近20個品牌集體漲價，或主動回調終端優惠，行業正在從比誰降得多轉向比誰活得久。「這些積極的信號雖然微弱，但方向正確。我們要用廣泛的戰略共識，推動產業真正走上價值回歸的理性軌道」。

《經濟通通訊社12日專訊》