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AH股新聞

12/06/2026 16:35

【ＡＩ】路透：英偉達開始向中國客戶推銷Vera CPU，最早可能8月上市

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 英偉達向中國客戶推銷Vera CPU，最早8月上市
▷ Vera CPU已投產，運行速度比對手快1.8倍
▷ 中國某雲公司計劃訂購300多台測試，可能部署海外

　　據《路透》報道，三位知情人士透露，英偉達已告知中國客戶，其用於人工智能數據中心的新型Vera中央處理器(CPU)最早可能在8月份上市，客戶可以開始下訂單。

　　消息人士稱，一些中國客戶對英偉達首款專為代理式AI打造的Vera CPU表現出了興趣。Vera現已全面投產。英偉達表示，它的運行速度比競爭對手的同類處理器快1.8倍。

　　英偉達首席執行官黃仁勳3月發布Vera時預計，其將成為公司下一個數十億美元業務。英偉達當時還表示，包括阿里巴巴(09988)和字節跳動在內的主要雲廠商正與其合作部署Vera，但未透露是否已開始實際訂購。

*中國客戶的興趣能否轉化為大規模應用有待觀察*

　　報道引述消息人士透露，一家中國大型雲服務公司計劃訂購300多台服務器，每台服務器配備兩顆Vera CPU；該公司計劃先部署這些系統進行測試，再根據測試結果決定是否正式下單。

　　另一位消息人士稱，這種最初的興趣能否轉化為大規模應用還有待觀察，部分原因是軟件生態系統和兼容性問題，以及圍繞國產人工智能芯片構建的工作負載遷移方面的限制。

　　消息人士又稱，中國客戶計劃最初僅在其海外數據中心部署Vera進行測試。

　　報道指，在中國銷售CPU可能比銷售圖形處理器(GPU)風險要小，因為圖形處理器面臨美國更嚴格的出口管制。華盛頓已向約10家中國公司發放了H200 GPU的購買許可，但至今尚未交付任何產品。中國政府為了扶持國內供應商，一直沒有批准相關申請。
《經濟通通訊社12日專訊》

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