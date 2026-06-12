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AH股新聞

12/06/2026 17:14

【聚焦數據】內地5月末社融規模存量458.81萬億元，同比增長7.7%

　　人民銀行公布，初步統計，2026年5月末社會融資規模存量為458.81萬億元（人民幣．下同），同比增長7.7%。

　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額277.4萬億元，同比增長5.5%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額1.14萬億元，同比下降4.3%；委託貸款餘額11.22萬億元，同比持平；信託貸款餘額4.67萬億元，同比增長7.1%；未貼現的銀行承兌匯票餘額2.13萬億元，同比下降6.2%；企業債券餘額35.69萬億元，同比增長8.4%；政府債券餘額100.6萬億元，同比增長15.1%；非金融企業境內股票餘額12.43萬億元，同比增長4.7%。

　　從結構看，5月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的60.5%，同比低1.2個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.2%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.4%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1%，同比持平；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比持平；企業債券餘額佔比7.8%，同比高0.1個百分點；政府債券餘額佔比21.9%，同比高1.4個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.7%，同比低0.1個百分點。
《經濟通通訊社12日專訊》

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